Niciun stat nu va extrada cetatenii romani care sunt condamnati in Romania daca nu vom reusi sa imbunatatim conditiile din penitenciare, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Alina Gorghiu a anunțat, vineri, in cadrul unor declaratii de presa sustinute impreuna cu fostul ministru Catalin Predoiu, ca va merge sa sustina in Parlament initiativele Ministerului Justitiei. “Voi merge la voturi, voi merge sa sustin initiativele ministerului. Chiar luni este un moment important in Senatul Romaniei. Va avea loc votul pe un jalon asumat in PNRR – Codul Penal, Codul de Procedura Penala. Stiti ca…