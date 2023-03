Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului si presedintele Camerei Deputatilor, Alina Gorghiu si Marcel Ciolacu, vor efectua, luni, o vizita in Republica Moldova.Alina Gorghiu va participa, la Palatul National "Nicolae Sulac" din Chisinau, la spectacolul-concert "Limba noastra este patria mea" si va avea…

Reprezentanți ai socialiștilor și comuniștilor din Republica Moldova au protestat azi la Chișinau, in fața sediului Curții Constituționale, fața de intenția parlamentului de a inlocui sintagma "limba moldoveneasca" cu "limba romana" in toata legislația, inclusiv in Constituție.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, in contextul vizitei Maiei Sandu in Romania, ca este de acord cu președintele Klaus Iohannis care a spus ca Romania este pregatita sa ajute Republica Moldova „in orice scenariu”. „Cel mai vulnerabil stat european in acest moment este Republica Moldova”,…

- Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, prezent la Forumul Economic de la Chișinau „Investiții/Dezvoltare/Integrare Europeana”, a declarat ca Romania este principalul partener comercial al țarii și ca in prezent sunt peste 1500 de companii de peste Prut care activeaza in Moldova.…

- Maia Sandu va fi primita la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis și va avea discuții și cu alți oficiali romani. Președintele republicii Moldova va avea intalniri și cu premierul Nicolae Ciuca, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și cu președintele Senatului, Alina Gorghiu. "Prin acțiuni…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu a declarat luni ca cel ce va vorbi despre alegeri anticipate si va alege sa plece de la guvernare sau sa tot spuna public despre plecarea de la guvernare va ajunge la periferia politicii romanesti si ca este doar o sperietoare, care nu functioneaza…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu a transmis luni, in prima zi a sesiunii parlamentare, un memorandum catre conducerea Senatului, in care arata ca doreste sa dezvolte componenta de comunicare a Senatului si sa intensifice activitatea pe retelele sociale online ale institutiei – Facebook,…

Premierul Nicolae Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu si presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, sunt prezenti duminica seara la spectacolul dedicat Zilei Culturii Nationale, desfasurat la Opera Nationala Bucuresti.