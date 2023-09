Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a vorbit, la Digi24, despre o posibila "Lege 2 Mai", similara cu "Legea Anastasia", care sa prevada ca traficanții de droguri sa fie condamnați doar cu pedepse cu executare.Alina Gorghiu a spus ca in luna martie au fost modificate pedepsele pentru traficanți și ca…

- Alina Gorghiu a vorbit joi seara, in exclusivitate la Digi24, despre cați romani consuma droguri. Ministrul Justiției spune ca „avem o problema de consum” in Romania, precum și „o problema cu traficul de stupefiante. De asemenea, Gorghiu spune ca un raport oficial al Agenției Naționale Antidrog arata…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, propune o lege similara cu „Legea Anastasia”, care sa prevada ca traficanții de droguri trebuie condamnați la inchisoare cu executare, fara posibilitatea pedepselor cu suspendare. Ea a spus la Digi24 ca in Romania consumul de droguri e in creștere și ca trebuie combatut…

- Cei care produc accidente sub influența drogurilor nu beneficiaza de suspendarea executarii pedepsei. Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a precizat, duminica la Campulung Muscel, referitor la tanarul care s-a suit drogat la volan si a ucis alti doi tineri intr-un accident rutier in localitatea 2 Mai,…

- Fostul ministru de finanțe, Darius Valcov, condamnat in dosarul tablourilor la 6 ani de inchisoare, va ajunge in Romania din Italia in jurul orei 16.00 cu o cursa de linie, potrivit unor surse judiciare. Curtea de Apel din Napoli a decis luna trecuta ca Valcov sa fie predat Romaniei. Ministrul Justitiei,…

- Ministrul Justiției considera ca cele 4 randuri de alegeri de anul viitor ar trebui comasate și spune ca i-a propus președintelui PSD Marcel Ciolacu si social-democraților sa reanalizeze aceasta posibilitate. „Cred ca putem insa sa ne usuram misiunea din 2024. Nu intamplator am atras atentia cu privire…