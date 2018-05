Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera Arad arata, intr-un comunicat de presa transmis vineri, ca incepand de sambata, de la ora 23.00 si pana luni, la ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei este restrictionata circulatia automarfarelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone, deoarece credinciosii catolici…

- Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de sambata, de la ora 23.00 si pana luni, la aceeasi ora, au anuntat autoritatile de frontiera, in aceasta perioada catolicii sarbatorind Rusaliile. Politia de Frontiera Arad arata, intr-un comunicat…

- Astfel, in aceasta perioada soferii automarfarelor vor stationa in parcarile special amenajate, pana la incheierea restrictiei de circulatie pe drumurile publice in tara vecina. La reluarea traficului pentru autovehiculele de mare tonaj s-au dispus masuri pentru suplimentarea personalului si folosirea…

- Noul punct de trecere a frontierei comune moldo-ucrainene Palanca, aflat in prezent in constructie, va fi inaugurat la finele anului curent, in luna decembrie. Persoanele care vor traversa frontiera vor fi supuse unui singur filtru de control, iar timpul de asteptare in vama se va reduce cu circa 20…

- Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de joi noapte si pana vineri noapte, respectiv de sambata noapte pana luni noapte, au anuntat autoritatile de frontiera, in tara vecina fiind trei zile de sarbatoare cu ocazia Pastelui catolic, transmite…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Portile de Fier I au depistat si predate autoritatilor competente un cetatean sarb, urmarit internațional, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 10 ani, pentru savarsirea de infractiuni economice si financiare. In Punctul de Trecere a Frontierei…

- Un tribunal din Ungaria a condamnat un barbat cu dubla cetatenie siriana si cipriota la o pedeapsa de sapte ani de inchisoare pentru trecere ilegala a frontierei si complicitate la un act terorist in cursul confruntarilor cu politia in septembrie 2015, relateaza agentia Reuters. Ahmed Hamed facea…

- Peste 25.000 de autovehicule de mare tonaj au tranzitat, in perioada 5 - 8 martie, punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, cel mai aglomerat fiind punctul de granita Nadlac II, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. "Astfel, s-a constatat…