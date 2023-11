Stiri pe aceeasi tema

- A fost adoptata in Senat legea extinderii ordinului de protecție insa cu un amendament in ceea ce privește victimele, in sensul ca s-a introdus principiul ca agresorul platește. Potrivit declarațiilor facute de ministrul Justiției, Alina Gorghiu, ordinul de protecție va fi emis pentru toate categoriile…

- In Romania sunt peste 23.500 de deținuți, din care 8.500 muncesc sau urmeaza cursuri școlare, spune, luni, ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Ministrul susține ca doar pentru anul acesta sunt planificate aproape 1.300 de locuri noi de detenție.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat luni, cu prilejul vizitei ambasadorilor la "Ziua Portilor Deschise" de la Penitenciarul Rahova, ca in acest moment in sistemul penitenciar din Romania avem o populatie de 23.555 de detinuti, dintre care doar 4,45% sunt femei. Despre rata recidivei, ministrul…

- Alina Gorghiu, ministrul justiției, le-a multumit, sambata, autoritatilor pentru aducerea in tara a lui Romeo Marian Ursu, fiul lui Romeo Ursu, pentru a executa o pedeapsa de 3 ani de inchisoare, relateaza Agerpres.„Saptamana si fugarul. Ieri (n.r. - vineri) a aterizat avionul care l-a adus, din Iordania…

- Alina Gorghiu a comentat intervenția procurorilor in dosarul ce vizeaza distribuirea produselor cu aditivi chimici care produceau efecte psihoactive. Ministrul justiției a spus ca acestea erau destinate in special școlilor și liceelor. Operațiunea DIICOT „una extrem de complexa”, a mai susținut Gorghiu.…

- In ședința de guvern de joi am adoptat un regulament modern pentru executarea pedepselor. In penitenciarele din Romania sunt 24.000 de deținuți! – nimeni nu va mai putea introduce droguri in penitenciare prin corespondența. Deținuții nu vor mai primi plicul cu scrisoarea impregnata cu substanțe psihoactive.…

- Restaurarea ordinii internaționale bazate pe reguli și a face dreptate victimelor raman obiectivele noastre, a declarat, luni, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, la conferința informala a miniștrilor Justiției din statele membre ale Consiliului Europei.In cadrul conferinței, desfașurata la Riga,…

- Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob da de pamant cu ministrul Justiției, Alina Gorghiu, dupa ce aceasta a aprobat tacit, ieri, cu ocazia unui interviu la postul B1TV, propunerea ziaristului care o intervieva de a raspunde refuzului autoritatilor italiene de a repatria infractorii romani condamnati, prin…