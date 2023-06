Stiri pe aceeasi tema

- „Niciun stat nu va extrada cetatenii romani care sunt condamnati in Romania daca nu vor fi imbunatatite conditiile din penitenciare”, spune ministrul Justiției, Alina Gorghiu, precizand ca este nevoie de investitii si de recrutare de resursa umana cat se poate de profesionista.

- Senatorul PSD Calin Gheorghe Maties, presedinte al Federatiei Nationale a Producatorilor de Produse Traditionale din Romania, i-a dat o replica sonora liberalei aflate interimar la șefia Senatului, Camera superioara a Legislativului. Parlamentarul social-democrat Calin Gheorghe Matieș susține ca masurile…

- Modificarile la Codul Penal și la Codul de Procedura Penala au fost votate de Camera Deputaților, for decizional, și merg la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Pana la urma, pragul la abuzul in serviciu a fost eliminat, deși Curtea Constituționala a solicitat un astfel de prag, iar interceptarile…

- Codurile penale in varianta lui Predoiu au fost adoptate de Parlament cu 168 de voturi pentru, 75 contra și 20 de abțineri. UDMR a votat impotriva proiectului de lege dar PSD și PNL au reușit sa adune voturile necesare . Camera Deputaților a adoptat modificarea Codului de Procedura Penala (INQUAM Photos…

- Deputatul USR Stelian Ion a criticat in termeni duri, marti, 4 aprilie, faptul ca reprezentantii coalitiei de guvernare au retras toate amendamentele legate de modificarea Codului Penal și a Codului de Procedura Penala , fiind votata forma propusa de Guvern fara sa fie impus un prag pentru abuzul in…

