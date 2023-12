Alina Gorghiu, despre bugetul Ministerului Justiției: Bani avem, nu ne plângem Alina Gorghiu a oferit primele declarații vis-a-vis de bugetul ministerului pe care il conduce. Ministrul Justiției susține ca are bani suficienti in bugetul pe anul viitor si a anuntat ca in Romania se vor construi doua penitenciare noi, precum si mai multe sedii de instanta. ”Eu sunt un ministru care gaseste ca bugetul este bun pe 2024. Ne concentram sa servim acest interes public prin actul de justitie. Avem foarte multe investitii in derulare, pentru ca Ministerul Justitiei se ocupa de sediile de instanta, de dosarul electronic, se ocupa de multe lucruri care cred eu ca aduc plus valoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Fugarii condamnați au invocat condițiile precare din penitenciare ca sa scape de extradare. Ministrul justiției Alina Gorghiu spune insa ca aceste probleme vor fi rezolvate și ca in curand vor fi nu doar suplimentate, ci și modernizate. ”Sigur, au fost momente in care s-a vorbit despre supraaglomerarea…