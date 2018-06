Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancilam a fost intrebata, miercuri, de unde vor proveni banii din Programul "Investeste in tine". "Acesti bani sunt de la banci. Statul plateste dobanda de 6 la suta, 80 la suta garanteaza statul, 20 la suta persoana, daca este angajata. Deci, 20 la suta de catre creditor sau un codebitor…

- Grupul Bosch, furnizor global de tehnologii si servicii, a demarat lucrarile de constructie la o noua cladire administrativa in cadrul fabricii din Blaj, judetul Alba, iar investitia va totaliza peste sapte mil...

- EXATLON 18 APRILIE. Desi au parasit competitia EXATLON, Andrei Stoica si Anda Adam ii urmaresc cu sufletul la gura pe fostii lor colegi. Ceea ce s-a intamplat aseara in competitie nu i-a lasat indiferenti pe fostii "Faimosi" . "Imi pare rau ca au pierdut inca o data eliminarea Faimosii. Haideti…

- Cu toate acestea, atunci cand este vorba despre adevarata economisire, aceasta nu va proveni din astfel de categorii, ci din acele bunuri care ne ajuta sa facem diferența in portofel pe termen mediu și lung. Gandiți-va ca un credit rapid, așa cum este cel accesat de pe www.imprumut24.com,…

- Andreea Balan pregatește masa de Paște alaturi de mama ei și de soțul ei, actorul George Burcea. Sarcinile sunt foarte bine imparțite in casa vedetei, iar ei ii revine cea mai… dulce dintre toate: pregatirea desertului. In perioada aceasta, vedeta de la Antena 1 are grija sa rareasca spectacolele, sa…

- Politicianul liberal buzoian Cezar Preda, președintele grupului popularilor europeni din Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, i-a solicitat, vineri, președintelui APCE, Michele Nicoletti, ca in 23 aprilie, prima zi a sesiunii acestei structuri parlamentare, sa decida sesizarea Comisiei de la…

- Consiliul Judetean Arad va investi 80,8 mil. lei (peste 17 mil. euro) pentru modernizarea unui tronson de 28 km de drum, care face legatura intre DN 79 (din Birsa) si statiunea Moneasa, continuand pana la limita cu judetul Bihor. Investitia este sustinuta cu fonduri de 78,3 mil. lei (16,8 mil. euro)…

- EXATLON 14 martie. In tabara “Razboinicilor” nu este deloc liniște. Mai ales dupa ultimul episod de la Arena. Nominalizata sa plece din concurs, Alina a discutat cu Ștefan și Lupu, pe plaja. A dorit sa afle care sunt motivele pentru care colegii vor sa scape de ea. „Nu sunt suparata, sunt doar dezamagita…