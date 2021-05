Alin Stoica: Noi măsuri de RELAXARE, în vigoare de vineri noapte. Ce restricții se mai pot ridica în Capitală și în ce condiții Stoica a anunțat miercuri seara, la un post TV, ca, dupa decizia Comitetului pentru Situații de Urgența privind masurile de relaxare a restricțiilor, ”vineri, de la ora 00:00, vor intra in vigoare și vor fi aplicate.” Prefectul a declarat și ca este posibil ca pana la sfarșitul saptamanii viitoare rata de infectare sa scada sub 1 la mie, ceea ce va permite tuturor elevilor din Capitala sa mearga fizic la școala.”Daca se pastreaza acest trend și nu avem influențe din perioadele anterioare, cand au fost relaxate lucrurile, e posibil sa ajungem la 1 la mie. Pasul de descreștere e mai mic și s-ar… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

