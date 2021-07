Alin Oprea și iubita lui, Medana Medaria, s-au logodit Alin Oprea, fostul solist al trupei Talisman, și iubita lui, Medana Medaria, s-au logodit dupa 2 ani de relație. Artistul și-a cerut iubita in casatorie pe 20 iulie 2021 și a facut anunțul in mediul online, schimband statusul de pe Facebook din „intr-o relație” in „logodit” cu Medana Medaria. Alin Oprea și iubita lui, Medana Medaria, s-au logodit „Sa fiți binecuvantați!; Multa fericire și iubire!; Sa fie intr-un ceas bun!; Mulți ani impreuna!; Felicitari”, au fost doar cateva dintre comentariile postarii lui Alin. In urma cu doua luni, cantarețul și iubita lui au aniversat 2 ani de relație. „Tocmai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru a fost reales, vineri, în functia de presedinte al PNL Vaslui, informeaza News.ro. „Echipa PNL Vaslui sustine candidatura premierului Florin Cîtu, garantie pentru dezvoltarea Moldovei”, a transmis Tataru, imediat dupa reconfirmarea în…

- Oana Roman și Marius Elisei au confirmat ca s-au impacat. Cei doi soți au facut in public un gest de iubire care a atras atenția. Sunt mai indragostiți ca niciodata dupa ce in luna februarie a acestui an au divorțat. Cei doi foști soți au participat ieri la o petrecere, chiar la cea la care Pepe a fost…

- Un caz „ George Floyd ” a avut loc in Cehia la inceputul saptamanii, cand un barbat de etnie roma a murit dupa ce polițistul i-a pus genunchiul pe gat, iar premierul Andrej Babis le-a mulțumit oamenilor legii pentru intervenție. Platforma civica Aresel, care lupta pentru combaterea rasismului, acuza…

- Alin Oprea și iubita Medana formeaza un cuplu de aproximativ doi ani de zile. Concertele sunt permise acum, așa ca artistul a luat decizia de a se muta pe litoral vara aceasta. Nu a plecat singur din București, ci alaturi de Medana, iubita care il urmeaza peste tot. „Am plecat la mare, unde am inceput…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 3 WTA, a sosit la Londra, luni, 21 iunie, pentru turneul de la Wimbledon, care se va desfașura in perioada 28 iunie – 11 iulie. Organizatorii au intampinat-o ca pe o adevarata campioana și i-au oferit cadou cu un tort in forma de teren de tenis, cu numele ei scris pe el.…

- ”FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari romani! FMI estimeaza o crestere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile initiale) si un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare initiala). FMI CONFIRMA, Romania are cea mai mare crestere economica din UE”, a scris, vineri seara, pe Facebook,…

- Flavia Mihașan a devenit mama pentru a doua oara pe 15 mai 2021. Asistenta TV a nascut un baiețel. Flavia și iubitul ei, Marius Moldovan, mai au impreuna un fiu, Carol, in varsta de aproape 2 ani. Flavia Mihașan a devenit mama pentru a doua oara! Prima imagine cu fiul asistentei TV „Ieri a venit pe…

- Vaccinarea este un drept, dar si o responsabilitate, afirma premierul Florin Citu, care precizeaza ca Guvernul Romaniei este alaturi de UNICEF in Saptamana Mondiala a Imunizarii, sarbatorita la sfarsitul lunii aprilie. „Vaccinurile salveaza sanatatea si viata oamenilor! Au fost si raman singura cale…