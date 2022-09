Stiri pe aceeasi tema

- Ședința Consiliului Local Timișoara de marți a fost blocata mai mult de doua de disputa asupra unui singur punct de pe ordinea de zi, desigur unul cu greutate și cu multe orgolii implicate. Vorbim despre punctul in care Consiliul Județean Timiș cere de la Primaria Timișoara o suprafața de teren de 580…

- Continue reading Chiar daca e plin de beton, noul parc din centrul Clujului din zona Teatrului Național, va fi un spațiu public calitativ – arata primarul Emil Boc. Modernizarea va fi terminata toamna aceasta, dupa prelungirea termenului de contract at Info real.

- Miercuri, 3 august, se implinesc 103 ani de cand trupele romane au intrat in Timisoara, iar Banatul a intrat in granitele Romaniei. La fel care in fiecare an, aleșii locali s-au intrunit in cadrul unei ședințe festive. 3 august a devenit in 1999 Ziua Timisoarei.

- Consilierii județeni s-au contrat mai bine de o ora pe tema parcarii supraterane pe care Consiliul Județean Timiș vrea sa o ridice in centrul Timișoarei, dovedindu-se inca o data ca interesul cetațeanului nu conteaza, mai importante fiind orgoliile și contrele politice. Pe ordinea de zi a fost un proiect de…

- Imagini de coșmar in centrul Timișoarei, in 2022. Unul din parcurile centrale, situat chiar in spatele Catedralei Mitropolitane, este plin de gaianț de porumbel. Situat la 300 de metri de primarie, parcul este plin de mizerie, cu banci rupte și alei insalubre. Culmea este ca administrația Fritz…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR) a declarat ca procurorii DNA au descins la Primaria Timisoara dupa ce in urma cu un an el a depus o plangere penala in care a sesizat o serie de nereguli in organizarea de concursuri de angajare, atat pentru posturi de conducere, cat si pentru posturi…

- Consiliul Județean Timiș merge inainte cu dorința de a ridica o parcare supraetajata pe terenul fostului Centru Militar Județean din zona zero a Timișoarei. Primaria a cerut de mai multe ori acel teren sa realizeze chiar ea o asemenea investiție acolo, acum CJT pregatește doua hotarari prin care anunța…

- Primarul Dominic Fritz susține ca a ascultat doleanțele patronilor de terase din zona centrala a Timișoarei și nu le va mai inchide la ora 22 in sezonul estival, așa cum intenționa prin noul Regulamentul care vizeaza funcționarea teraselor.