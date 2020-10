Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al PNL, Alin Nica, a declarat, vineri, ca a vrut sa faca alta politica, bazata pe nevoile oamenilor, de aceea in cadrul negocierilor cu USR a ținut sa stabileasca proiecte și nu funcții. „Experiența mea la nivel european mi-a aratat ca in democrațiile consolidate, printre care se numara…

- REMEMBER… Un mare artist plastic, Nelu Gradeanu, duce cat mai sus numele orasului sau natal – Barlad si al tarii sale Romania, la fel ca marele Nicolae Tonitza. Toata suflarea culturala a orasului stie cine este Nelu Gradeanu, iar acum, din 2015 de cand s-a mutat definitiv in Germania, stiu si multi…

- Dominic Fritz susține ca va avea un Consiliu Consultativ format din specialiști cu care se va sfatui in legatura cu probleme oralului. De asemenea, in momentul in care va investit in funcția, prioritara va fi combaterea pandemiei de COVID pentru care are in vedere o serie de masuri care sa le completeze…

- Mijlocasul ofensiv german Marion Gotze, campion mondial in 2014, a semnat un contract pe doi ani cu gruparea olandeza PSV Eindhoven, potrivit news.ro.Gotze a ajuns in Olanda din postura de jucator liber de contract, dupa ce Borussia Dortmund nu i-a prelungit intelegerea scandenta in vara.…

- Vicepremierul Raluca Turcan considera ca motiunea de cenzura este "un demers de imagine pentru liderul PSD, Marcel Ciolacu". "PNL si Guvernul Orban s-a concentrat in toate aceste luni pe gestionarea situatiei crizei sanitare fara precedent, pe salvarea economiei profund…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a semnat un nou acord de aparare cu Polonia, care prevede repartizarea trupelor SUA din Germania, relateaza BBC. Conform acordului, numarul trupelor americane din Polonia se va ridica la aproximativ 5.500. Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat…

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) va fi semnat in aproximativ trei saptamani la Casa Alba de catre premierul israelian Benjamin Netanyahu si printul mostenitor din Abu Dhabi, seicul emiratez Mohammed bin Zayed…

- Liga 1 TRANSFERURI… Fostii jucatori ai Vasluiului, Marius Constantin si Paul Papp, au semnat cu vicecampioana Romaniei, Universitatea Craiova. Marius Constantin a semnat pentru un an de zile, iar Papp a semnat un contract valabil pe 3 ani. Universitatea Craiova se pregateste de noul sezon competitional.…