Alin Minteuan, antrenorul secund al echipei CFR Cluj, a fost cel care a vorbit cu presa dupa eșecul formației ardelene pe terenul lui FC Botoșani, duminica, scor 1-2, in runda cu numarul 20 din Liga 1. Minteauan spune ca Dan Petrescu nu s-a simțit bine și nu a putut veni la interviuri, potrivit Mediafax.

"Nu se simte prea bine Dan Petrescu, nu știu, probabil ca da. Am fost rugat sa vin la conferința de presa. Au avut doua șuturi pe poarta, au dat doua goluri. Noi am avut cateva situații, am avut oportunitați singur cu portarul, dar nu am dat gol. In seara asta am pierdut trei puncte…