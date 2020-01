Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Național Liberal a facut, duminica seara, un bilanț la doua luni de la preluarea Guvernului. Printre realizarile enumerate de liberali se numara creșterea salariului minim, eliminarea split TVA, eliminarea supraaccizei la carburanți și desecretizarea dosarului 10 august, potrivit Mediafax.…

- Horia Brenciu a fost șocat de vestea ca Irina Rimes a ajuns la spital, in stare grava, cu hemoragie interna.Artista va fi supusa unei operații complicate și nu va mai concerta la Iași de Revelion, cum avea programat.„Astazi n-o sa trec in revista realizarile mele din ultimul deceniu, ci aș vrea sa va…

- Intr-un comunicat remis presei, ministrul Sanatații vorbește și despre proiectele pe care intenționeaza sa le puna in aplicare in prima parte a anului viitor. Pentru ca finalul de an este momentul bilanțurilor, ministrul Sanatații, Victor Costache, a facut un rezumat al activitații desfașurate de…

- "A fost cazul lipsei fondurilor din bugetul Sanatații la instalarea noului ministru. Acum, iar au mai 'rezolvat' ceva. Nici bine nu a aparut 'problema' lipsei medicamentelor de la Institutul Regional de Oncologie Iași, ca imediat, chiar in aceeași zi, au și "gasit" rezolvarea. Unii, care nu cunosc…

- ”Sunt onorat pentru numirea mea ca responsabil al Comisiei de Mediu si Sanatate din Parlamentul European pentru relația cu Agenția Europeana a Medicamentului, a scris Bușoi intr-o postare Facebook. Agenția Europeana a Medicamentului este unul dintre proiectele de succes ale UE și a asigurat…

- Acesta promite ca niciun candidat care va promova examenul de Rezidențiat, in decembrie, nu va ramane fara post, iar in perioada imediat urmatoare se va ocupa de aprovizionarea cu vaccinuri, auditarea departamentelor ministerului și de identificarea unor noi resurse financiare. La cateva zile de la…

- Cotel a fost numita manager la Fundeni de Sorina Pintea luni, in ultima zi de mandat a fostului ministru al Sanatatii. Ludovic Orban a lasat sa se inteleaga ca si conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate va fi schimbata: "Sigur ca da", a raspuns Orban, intrebat daca va schimba conducerile…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a facut un bilant al principalelor realizari din domeniul sanatatii in timpul guvernarii PSD. Maricela Cobuz a spus ca in guvernarea PSD, din 2016 pana in prezent, au fost realizate, la nivel national, conform programului de guvernare, investitii in toate ...