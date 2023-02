Stiri pe aceeasi tema

- Un iesean si-a ucis prietenul din copilarie, fara niciun motiv, dupa care si-a chemat o nepoata sa-l ajute sa urce cadavrul intr-o roaba. Cruzimea absolut gratuita a gestului i-a surprins si pe judecatori. Acestia l-au condamnat totusi la doar 12 ani de detentie, cu putin peste minimul prevazut pentru…

- Marius Elisei a recurs la un gest neașteptat, in urma scandalului public dintre el și fosta lui partenera, Oana Roman. Cei doi și-au lansat atacuri acide in urma desparțirii, iar Marius Elisei a dezvaluit cu ce problema se confrunta in prezent, din cauza acestui lucru.

- Adda a facut un apel disperat pe rețelele de socializare, dupa ce a primit o mulțime de mesaje de la fani. Este bine știut faptul ca vedeta a trecut prin momente dificile dupa ce a fost diagnosticata greșit, iar acum se trateaza de boala numita Bartonela și Borelioza, (boala Lyme), și, se pare ca tot…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza unul dintre cele mai apreciate și urmarite cupluri din Romania, ambii avand sute de mii de urmaritori pe Instagram. Primele doua saptamani din anul 2023 au fost diferite pentru aceștia, caci au lipsit aproape total de pe rețelele de socializare. Ce s-a intamplat…

- Garda de onoare pentru Lionel Messi la revenirea la PSG, dupa ce a caștigat Cupa Mondiala cu Argentina. Superstarul a avut o vacanța prelungita, dupa triumful de la Mondialul qatarez. Intors la Paris in calitate de campion mondial, Messi a avut parte de o primire calduroasa din partea colegilor, dar…

- Concurenții au avut parte de o surpriza emoționanta in semifinala sezonului 10 Chefi la cuțite de pe 29 noiembrie 2022. Aceștia au primit mesaje video din partea celor dragi lor. Hai sa vezi cum au reacționat semifinaliștii cand și-au vazut familia sau prietenii.

- Facturile la energia electrica au fost un subiect de discutie anul acesta in urma cresterii preturilor. Unii dintre romanii nemultumiti de sumele mari pe care le-au avut de platit pentru consumul de curent electric au schimbat furnizorul, scrie ziare.com. Altii au amanat o decizie, convinsi ca procedura…