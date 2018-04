Stiri pe aceeasi tema

- Tabieturile se transforma in vicii, iar viciile in costuri suplimentare care ne incarca in mod inutil bugetul din fiecare luna, asa ca, de ce sa ne cheltuim banii in mod nefolositor si sa nu-i economisim? Asa cum acum este posibil sa obtinem un imprumut 24h, asa este posibil ca, in urma unei…

- O jumatate de ceasca cu seminte crude de dovleac asigura necesarul zilnic din acest mineral esential pentru corpul tau. Descopera din ce alte surse il poti lua! Un studiu efectuat de specialistii de la Universitatea Harvard arata ca magneziul are un rol crucial in corp, reducind cu 33% riscul de a suferi…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine oricand. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor…

- Afla, din materialul urmator, care sunt alimentele care imbunatațesc capacitatea de memorie.Nucile, legumele, avocado, scorțișoara, ceaiul de menta sau ciocolata sunt unele dintre alimente care stimuleaza memoria.

- Potrivit unor studii recente, un aliment pe care si tu il consumi in fiecare zi este vinovat de raspandirea cancerului in tot corpul.Consumul excesiv de zahar intoxica celulele si favorizeaza formarea tumorilor canceroase, arata studiile recente.

- Afla ce alimente sunt pline de otravuri, emulgatori, agenți de îngroșare, coloranți, alergeni și reziduuri de pesticide, îngrașaminte, anti-daunatori, dar si alte chimicale cu care au fost tratate si care se regasesc în acestea,

- Ne place mirosul ei, gustul ei, ne place cafeaua. Mulți dintre noi, așa ne incepem dimineața. Devine un obicei in a consuma-o chiar pe stomacul gol. E drept, bautura are multe beneficii, este chiar inicata de medici pentru creșterea tensiunii. Insa ne scapa un singur lucru! Cafeaua nu trebuie bauta…

- Migdalele au un conținut bogat de zinc, Omega 3, vitamina E, magneziu, calciu și alți compuși benefici. Exista mai multe motive pentru care sa incluzi migdalele in dieta. Inainte de a fi consumate, ține migdalele in apa, vreo 8-10 ore.