Alimentele care au fost limitate pentru clienții acestor supermarketuri. Ce se întâmplă în magazinele grecilor Mulți dintre greci au primit vești proaste. Grecia a limitat achiziția unor produse in supermarket-uri. Mai multe lanțuri comerciale au anunțat in cursul zilei de joi ca vor restricționa cantitațile a doua produse. Aceasta este o masura pe fondul majorarii cererii, din cauza temerilor ca aprovizionarea va fi afectata in curand de razboiul dintre Rusia […] The post Alimentele care au fost limitate pentru clienții acestor supermarketuri. Ce se intampla in magazinele grecilor appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

