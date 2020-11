Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul pandemiei a existat un pericol real ca preturile sa fie inghetate, insa acest lucru ar fi dus la o catastrofa si la aparitia unei situatii similare cu cea din comunism, cand nu existau alimente si se formau cozi la magazine, a declarat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei,…

- La inceputul pandemiei a existat un pericol real ca preturile sa fie inghetate, insa acest lucru ar fi dus la o catastrofa si la aparitia unei situatii similare cu cea din comunism, cand nu existau alimente si se formau cozi la magazine, a declarat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.

- De ce nu au fost inghețate prețurile la inceputul pandemiei. Chirițoiu: ”Ar fi dus la o catastrofa, cu lipsa de alimente si cozi, ca in comunism” La inceputul pandemiei a existat un pericol real ca preturile sa fie inghetate, insa acest lucru ar fi dus la o catastrofa si la aparitia unei…

- La inceputul pandemiei a existat un pericol real ca preturile sa fie inghetate, insa acest lucru ar fi dus la o catastrofa si la aparitia unei situatii similare cu cea din comunism, cand nu existau alimente si se formau cozi la magazine, a declarat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arges a anuntat, luni, ca 64 de beneficiari si 43 de angajati din cadrul centrelor rezidentiale pentru copii si adulti sunt confirmati cu COVID-19. "Din totalul de 925 de angajati, de la inceputul pandemiei, au fost infectati cu…

- Suedia se confrunta, in acest moment, cu o incidența semnificativa a ratei de infecții. Conform presei suedeze, Guvernul a decis introducerea primelor masuri dure de la declanșarea pandemiei. Suedia impune masuri dure pe tot teritoriul țarii Suedia introduce noi restricții pe masura ce Europa lupta…

- In prezent, 223 de angajați din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne sint infectați cu noul coronavirus. Astfel, bilanțul cazurilor pozitive in randul polițiștilor ajunge la 1.618 de infectari de la inceputul epidemiei in R. Moldova, scrie agora. Pana acum, din totalul celor 1.618…

- Dupa experiența din primavara, cand au dat buzna in supermarketuri pentru a-și face stocuri de alimente, mulți romani par sa fi ințeles ca lipsa produselor din magazine trebuie sa fie printre ultimele lor griji, in aceasta perioada.