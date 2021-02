Alimente cu indice glicemic scăzut Indicele glicemic este un sistem de masurare, care clasifica alimentele in funcție de influența lor asupra nivelului de zahar din sange. Citește articolul pentru a afla cum influențeaza nivelului indicelui glicemic sanatatea organismului nostru și ce alimente cu indice scazut sa consumam pentru a ne menține sanatoși. Bonus: Cateva rețete gustoase și sanatoase cu IG scazut. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

