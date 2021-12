Alimente care ne scapă de celulita nedorită Celulita este una din cele mai neplacute aspecte estetice ale pielii, la nivelul corpului, care apare inclusiv la persoanele care fac sport și nu se confrunta cu kilograme in plus. Pentru a o elimina, putem apela la tratamente estetice profesionale, insa este foarte important sa avem o alimentație sanatoasa zi de zi și sa ne hidratam suficient, susțin nutriționiștii. „Celulita este un termen folosit pentru a descrie aspectul de coaja de portocala al pielii. Ea este mai frecventa la femei decat la barbați, iar asta din cauza modului in care corpul feminin stocheaza și distribuie grasimea, mușchii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carnea de porc este cea mai consumata carne roșie la nivel mondial, in special in estul Asiei, dar consumul ei este interzis in anumite religii, cum ar fi islamul și iudaismul. Din acest motiv, carnea de porc este ilegala in multe țari islamice. Cuprins: Despre carnea de porc Nutriție Proteine din carne…

- Alimente care ne scapa de celulita, recomandate de nutriționistul Gianluca Mech Ce este celulita? „Celulita este un termen folosit pentru a descrie aspectul de coaja de portocala al pielii. Ea este mai frecventa la femei decat la barbați, iar asta din cauza modului in care corpul feminin stocheaza și…

- Aparitia variantei Omicron a coronavirusului este ”dovada suprema” a pericolului inegalitatilor in fata vaccinarii in lume, considera presedintele Crucii Rosii, relateaza AFP. ”Oamenii de stiinta au avertizat in mod repetat comunitatea internationala cu privire la riscurile unor variante foarte noi…

- O echipa de cercetatori din Marea Britanie și Statele Unite crede ca o proteina din sange este ”declanșatorul” cheagurilor care au aparut in unele cazuri dupa administrarea vaccinului anti-COVID produs de AstraZeneca, relateaza BBC. Studiul a fost publicat in revista Science Advances.Proteina este atrasa…

- Secretarul de stat Raed Arafat a avertizat, vineri, in privința riscului la care se supun persoanele care cumpara medicamente de pe internet sau din locuri neautorizate. El a fost intrebat, intr-o conferinta de presa, ce risca cei care se trateaza acasa cu antivirale cumparate de pe piata neagra a medicamentelor.…

- Cu siguranța ți-ai dat și tu seama ca bauturile conservate in recipiente de sticla au un gust mult mai bun decat cele lasate in vase și doze de plastic. Experții in alimentație au gasit explicația pe care toți romanii o așteptau. De ce trebuie bauturile depozitate in recipiente de sticla, nu plastic…

- Oamenii de știința americani de la Universitatea Duke (Carolina de Nord) au efectuat un studiu care a aratat ca femeile insarcinate și cele care alapteaza pierd imunitatea ca raspuns la prima doza de vaccin anti-coronavirus. Rezultatele sale sint publicate in revista Science Translational Medicine.…

- Depozitul de grasime suplimentar din jurul taliei ne afecteaza sanatatea, chiar daca nu ne incadram intr-un grad ridicat de obezitate. Medicul chirurg Mihai Ionescu, specializat in chirurgia obezitații, explica de ce grasimea acumulata in aceasta zona a corpului crește riscul de a dezvolta o serie de…