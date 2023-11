Se spune ca suntem ceea ce mancam, iar cand vine vorba de lupta impotriva cancerului , putem lua in serios aceasta afirmație. Alimentele joaca un rol vital in menținerea sanatații și pot juca, de asemenea, un rol important in prevenirea și combaterea cancerului. Anumite alimente sunt bogate in nutrienți și compuși bioactivi care au fost legați de reducerea riscului de cancer sau chiar de distrugerea celulelor canceroase. In acest articol, exploram unele dintre aceste alimente puternice, cum ar fi broccoli, ceaiul verde, capșunile și semințele de in. Vom dezvalui modul in care acestea pot ajuta…