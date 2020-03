Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Bistra au inceput lucrarile la una dintre cele mai mari investiții a Sucursalei de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud din zona Munților Apuseni. Lucrarea vizeaza modernizarea a 22,6 km de rețea de joasa tensiune și realizarea a 960 de branșamente in centrul de comuna. Vor fi…

- Un cutremur de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs, astazi, in Italia, cel mai afectat oras fiind Cosenza.Seismul s-a produs la ora 17:02, ora locala, si a fost localizat la doar circa patru kilometri de Cosenza, conform la Repubblica, citeaza observator.tv.

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pentru modernizarea retelei de distributie. Maine, intre orele 11.00 – 14.00, se intrerupe furnizarea gazului pe strada Alunului din Craiova. Tot maine, intre orele 8.00 – 11.00, nu vor fi gaze pe…

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pentru modernizarea retelei de distributie pentru judetul Covasna, pentru data de 06.02.2020, pe strazile Toamnei, Recoltei, Gyertyanffi Ferenc, Ceferiștilor, Armata Romana. Distrigaz Sud Retele efectueaza…

- Doua puncte termice din zona centrala a Timisoarei vor fi oprite pentru rezolvarea de catre cei de la Colterm a unor probleme tehnice. Locuitorii mai multor strazi arondate punctelor Pleva si Madgearu raman dimineata fara apa calda si caldura. In vederea remedierii unei defecțiuni tehnice, Colterm e…

- Zona centrala din Blaj ar putea intra in curand intr-un amplu proces de reamenajare. Administrația locala a lansat un concurs pentru gasirea de soluții tehnice care urmaresc rezolvarea dificultaților intampinate in ceea ce privește traficul rutier, zonele de parcare, dar și punerea in valoare a cladirilor…

- Romania nu a facut aproape nimic vreme de 30 de ani in privința incalzirii din marile orașe, atat centralele care produc apa calda și caldura, cat și rețelele de distribuție fiind intr-o stare dezastruoasa. In tot acest timp, in Polonia, o țara tot din fostul bloc sovietic - dar cu ierni mai grele -…