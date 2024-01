Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 3 ianuarie, in intervalul orar 08.00-16.00, in Baia Mare, str. Colinei, din cauza lipsei energiei electrice la stațiile de pompare. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru…

- Pe strada Calea Orheiului circulația troleibuzelor a fost intrerupta. Acest lucru s-a intimplat din cauza unei pene de curent. Rutele nr. 21, 23 si 27 sint redirecționate pe bd. Grigore Vieru - bd. Ștefan cel Mare și Sfint (tur/retur); Rutele nr. 25, 26 și 28 - staționeaza Ruta nr. 29 este redirecționata…

- Un barbat din Brad și-a vazut mașina ce era parcata pe o strada din oraș, distrusa in stil mafiot. Toate cele patru cauciucuri erau sfartecate, iar parbrizul facut țandari. Din primele cercetari se pare ca in spatele acestei vandalizari exista un mesaj de razbunare și amenințare. „La data…

- Furnizarea apei, intrerupta timp de mai multe ore, pe o strada din Zlatna. Zona afectata Furnizarea apei este intrerupta vineri pe o strada din Zlatna, din cauza unei avarii la conducta de apa potabila. SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Alba informeaza consumatorii ca vineri, 15 decembrie 2023, furnizarea…

- Din cauza conditiilor de ceata densa, toate porturile martitime au fost inchise. In Constanta, la aceasta ora, ceata este foarte densa, vizibilitatea fiind foarte redusa. Din cauza conditiilor de ceata densa, toate porturile martitime au fost inchise. In Constanta, la aceasta ora, ceata este foarte…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, la intersecția Caii Martirilor cu strada Mareșal Alexandru Averescu din Timișoara, unde o tanara in varsta de 17 ani a fost lovita de o mașina. „Un barbat, in varsta de 48 de ani, a condus un autoturism pe strada Mareșal Alexandru Averescu, iar la intersecția…

- Mai mulți locuitori din Ocna Mureș raman fara apa potabila, din cauza unei avarii. Zonele afectate Furnizarea apei va fi intrerupta luni, 23 octombrie 2023, in Ocna Mureș, din cauza unei avarii la conducta de apa potabila. SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Ocna Mureș informeaza consumatorii ca in data…

- Presedintele Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR), Ionel Otelea, a anuntat inchiderea calendarului de proteste in urma unor discutii avute cu conducerea companiei Posta Romana si a anuntat ca cea mai mare problema este legata de salarizare. Directorul Postei Romane, Valentin Stefan,…