Alienware prezintă monitoare noi cu refresh rate de 360 Hz şi suport pentru căşti de gaming Alienware tocmai a prezentat doua monitoare de gaming cu design slim, refresh rate competitiv si… suport pentru casti. E vorba despre un model de 25 inch numit Alienware AW1523HF si unul de 27 inch, AW2723DF, despre care avem detalii mai jos. Versiunea de 25 inch vine cu refresh rate variabil de 360 Hz, iar cea de 27 inch ajunge la 280 Hz, cu setarea de rezolutie 2K. AW1523HF are un corp din plastic mat negru, un panou IPS LCD Full HD, suport HDR10 si VESA AdaptiveSync. AW2723DF aduce certificare DisplayHDR 600, suport pentru spatiul de culoare sRGB si spectru de culoare DCI-P3. Ofera si un mod… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

