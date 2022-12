Alienware învie laptopurile de 18 inch la CES 2023 Peste mai putin de o luna debuteaza in Las Vegas show-ul tech CES 2023, iar acolo vom lua contact cu cele mai noi laptopuri, televizoare, telefoane si alte gadgeturi. Alienware va avea un cuvant de spus si a inceput teaserele devreme, cu aluzii la un laptop cu ecran de 18 inch. Alienware a postat online un tweet in care face aluzie la acest produs, iar noile sale model din seria cu ecran de 18 inch vor fi dotate cu specificatii de top. E vorba despre procesoare Intel i9-13900HX, placi grafice RTX 4080 Ti si cantitati sanatoase de RAM si stocare. Gurile rele spun ca panourile vor if unele OLED… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

