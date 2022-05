Alibaba, Tencent şi JD.com au raportat cea mai lentă creştere a veniturilor trimestriale din istoria lor Din toamna lui 2020, China a amendat corporatiile si le-a investigat pentru presupuse practici monopoliste. O reaparitie a cazurilor de Covid-19 incepand din martie a amplificat presiunea asupra cresterii veniturilor, restrictiile de calatorie si ordinele de a ramane acasa perturband lanturile de aprovizionare si logistica. Reflectand incetinirea economica, gigantul de comert electronic Alibaba a raportat joi o scadere a cumparaturilor online pentru cele doua platforme principale din China in trimestrul incheiat pe 31 martie. Venitul total al companiei a crescut cu 9% in cel mai recent trimestru,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

