- Alianța Dreapta Unita, formata din USR, Forța Dreptei și PMP, și-a definitivat, duminica, lista cu candidații comuni la alegerile pentru Parlamentul European. Pe primele locuri sunt Dan Barna și Vlad Voiculescu de la USR, președintele PMP Eugen Tomac, iar din partidul Forța Dreptei, condus de fostul…

- PSD ar obtine 31% dintre voturi daca duminica ar avea loc alegeri europarlamentare, PNL – 20%, AUR – 19%, USR – 13%, SOS Romania (partidul Dianei Sosoaca) – 8%, iar UDMR – 5%, releva un sondaj realizat de Avangarde. Cercetarea, realizata la comanda PSD, in perioada 8 – 22 ianuarie, a fost facuta pe…

- USR, PMP și Forța Dreptei, partidele componente ale Alianței Dreptei Unite, nu și-au propus pana acum pentru alegerile europarlamentare o ținta fixa ca procent, membrii sai declarandu-se neoficial mulțumiți daca iau un scor peste cel al PNL.Surse din Alianța Dreapta Unita au declarat vineri pentru…

- Noua formațiune lansata cu fast la nivel național, Alianța Dreapta Unita, intre USR, PMP și Forța Dreptei, are urmari neașteptate in teritoriu. In municipiul Bacau, actualul primar Lucian Stanciu-Viziteu (USR) și candidatul la Primaria Bacau al PMP, Sergiu Sechelariu, au devenit aliați. Ziarul de Bacau…

- La Parlament a fost lansata astazi o alianta electorala de dreapta pentru alegerile de anul viitor. Se numeste Alianta Dreapta Unita, este formata din USR, PMP si Forta Dreptei si isi propune sa fie o alternativa la actuala guvernare PSD – PNL. Presedintele USR, Catalin Drula: Este un moment special,…

- USR, Forța Dreptei și PMP au anunțat formarea unei alianțe pentru alagerile din 2024, care se va intitula Alianța Dreapta Unita. Liderii celor trei partide, Catalin Drula, Ludovic Orban și Eugen Tomac au prezentat, luni, proiectul politic in fața jurnaliștilor. Potrivit acestora, Dreapta Unita este…

- PSD ar caștiga alegerile parlamentare și europarlamentare daca acestea ar avea loc astazi, urmat de AUR, potrivit unui sondaj Mercury Research, la comanda USR și consultat de HotNews.ro. Daca ar candida impreuna insa la europarlamentare, USR, PMP și Forța Dreptei s-ar clasa pe locul 2, la mica distanța…