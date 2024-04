Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central refuzase recunoașterea Alianței Dreapta Unita, formata din USR, PMP și Forța Dreptei. Decizia BEC a fost contestata, iar instanța Inaltei Curți de Casație șiJustiție a admis-o, astfel ca Alianța Dreapta Unita se va afla pe buletinul de vot la alegerile din 9 iunie.

- ICCJ a validat protocolul de constituire a Alianței Dreapta Unita și a anulat decizia BEC prin care se hotarase respingerea reprezentantul PMP in Biroul Electoral Central. Dupa aceasta decizie, liderul PMP, Eugen Tomac, ii cere demisia președintelui Autoritații Electorale Permanente, Toni Grebla, pe…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins sambata, 16 martie, Protocolul de constituire a aliantei electorale Alianta Dreapta Unita USR - PMP - Forta Dreptei. Motivul consta in faptul ca Eugen Tomac, semnatatul protocolului din partea PMP, nu apare in Registrul Partidelor ca președinte al formațiunii…

- Nimeni nu poate lua dreptul de candida al Aliantei Dreapta Unita, acest drept fiind "fundamentul democratiei" a declarat, duminica, presedintele USR, Catalin Drula. Liderul USR a participat, alaturi de presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban, presedintele PMP, Eugen Tomac si primarul Capitalei,…

Viorel Mocanu, reprezentantul PSD in Biroul Electoral Central (BEC) cere respingerea protocolului de consituire al alianței electorale Dreapta Unita (ADU), formata din partidele de opoziție...

- Reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente (AEP) au anuntat sambata ca a fost constituit Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare si locale din 9 iunie, fiind definitivata componenta cu reprezentantii partidelor politice. Partidele din ppozitie au reclamat ca atat reprezentantului…

- Reprezentanții filialei din Timiș a Uniunii Salvați Romania (USR) au anunțat ca duminica, la nivel național, a fost formata oficial Alianța Dreapta Unita, din care mai fac parte și Partidul Mișcarea Populara (PMP) și Forța Dreptei. A fost aprobata și lista comuna a candidaților la europarlamentare,…

- Alianța Dreapta Unita, formata din USR, Forța Dreptei și PMP, și-a definitivat, duminica, lista cu candidații comuni la alegerile pentru Parlamentul European. Pe primele locuri sunt Dan Barna și Vlad Voiculescu de la USR, președintele PMP Eugen Tomac, iar din partidul Forța Dreptei, condus de fostul…