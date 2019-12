Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS la Primaria Capitalei, i-a cerut lui Ludovic Orban sa vina cu o ordonanta de urgenta pentru modificarea legii privind alegerea primarilor, astfel incat acestia sa fie alesi in doua tururi, nu doar un tur.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, joi, ca premierul desemnat, Ludovic Orban, ar trebui sa stranga semnaturi pentru noul Guvern de la partidele de dreapta, asa cum a facut la motiunea de cenzura, dupa care, daca mai are nevoie de alte voturi, sa discute si cu el. "Liberalii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca, in contextul in care motiunea de cenzura a fost adoptata de Parlament, sansa ca viitorul Guvern sa fie investit va fi mai mare decat aceea de a fi respins. "Daca a trecut motiunea de cenzura, sansa ca viitorul Guvern sa fie investit…

- Ludovic Orban este optimist inaintea votului motiunii de cenzura si din calculele sale motiunea va fi adoptata, avand in vedere ca cel putin 10 parlamentari, in afara celor 237 de semnatari, vor vota."Toate dezinformarile lansate de PSD in media sunt minciuni gogonate. Chiar daca parlamentarii…

- ”Cred ca moțiunea de cenzura a opoziției va trece la limita, dar va trece”, a declarat Traian Basescu joi dimineața, cu o aproape o ora înainte de începutul dezbaterilor din Parlament”.”Cert este ca PNL nu va putea face un guvern onorabil, adica fara sprijinul…

- Ludovic Orban a afirmat, vineri, ca pe langa cele 237 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, vor exista și cel puțin șapte voturi in plus de la parlamentari cu care in prezent partidul negociaza. Liderul PNL susține ca PSD numara voturile la moțiune precum calculele facute la bugetul pe 2019, potrivit…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat marti ca nu va vota un guvern cu premier Ludovic Orban, precizand ca, dupa adoptarea motiunii de cenzura, optiunea sa este pentru un guvern de centru-stanga,...

- "Negocierile se vor finaliza in jurul zilei de joi, cam pana la ora 12:00-13:00 avem programate intalniri si vom fi pregatiti sa anuntam oficial rezultatul acestor discutii. Mai avem negocieri programate cu parlamentari individuali. (...) Mai sunt cateva semnaturi de obtinut din zona respectiva.…