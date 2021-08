Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile pe subiecte traditional dificile dintre Algeria si Maroc au escaladat pana la ruperea relatiilor diplomatice. Ruptura intervine dupa luni de sicanari, inclusiv la ONU, relateaza adevarul.ro.

- Ministrul algerian de Externe anunța ca Maroc are in pregatire ”acțiuni ostile” la adresa sa motiv pentru care rupe relațiile diplomatice cu Rabat. Anunțul facut de șeful diplomației algeriene, Rastane Lamamra a fost facut intr-o conferința de presa. Decizia are efect imediat. Ministrul susține ca ”istoria…

- Ministrul algerian al afacerilor externe Ramtane Lamamra a anuntat marti ruperea relatiilor diplomatice cu Maroc, din cauza unor ''actiuni ostile'' ale tarii vecine fata de Algeria, transmit AFP si Reuters. ''Algeria a decis sa opreasca relatiile diplomatice cu Regatul Maroc…

- Israelul si Marocul isi vor relua relatiile diplomatice si vor deschide ambasade in urmatoarele doua luni, a declarat joi ministerul israelian de Externe, in timpul unei vizite in regatul nord-agrican, transmite Reuters preluat de news.ro Marocul a fost una dintre ele patru tari arabe, alaturi…

- Ministrul israelian de externe, Yair Lapid, a plecat miercuri in prima sa vizita oficiala in Maroc, la sapte luni dupa normalizarea relatiilor intre Rabat si statul israelian, relateaza AFP. "Decolare pentru o vizita istorica in Maroc!", a scris Lapid pe Twitter, postand o fotografie a tabelei cu plecarile…

- Banca Naționala a Romaniei, (BNR) lanseaza, miercuri, 7 iulie, in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema „100 de ani de relații diplomatice intre Romania și Japonia”. Moneda are valoarea nominala 10 lei, un diametru de 37 mm și o greutate de 31,103 g. Aversul monedei reda Varful Caraiman din…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, miercuri si joi, o vizita de stat in Republica Estonia, la Tallinn, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, vizita are loc in contextul aniversarii centenarului relatiilor diplomatice romano-estone si a 30 de ani de la restabilirea relatiilor…

- Spania ar putea renunta la purtarea mastii in aer liber la sfarsitul lunii iulie. Masura este analizata de Ministerul Sanatatii si depinde de ritmul campaniei de imunizare si de evolutia cazurilor de COVID-19. Pana acum, 38% din populatia Spaniei are cel putin o doza de vaccin. Specialistii de la Ministerul…