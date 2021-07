Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Igor Dodon este optimist și spun ca este sigur ca formațiunea sa a luat un scor bun in cadrul acestor alegeri parlamentare anticipate. ”Dragi concetațeni vreau sa va mulțumesc pentru participarea foarte activa in scrutinul electoral de astazi.…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, susține ca „cei de dreapta” ar lua in calcul scenariul invalidarii alegerilor parlamentare din 11 iulie curent, existand astfel șanse mari ca alegerile repetate sa aiba loc in luna august, noteaza ziarulnațional.md Intrebat cu cine va face Blocul electoral al „Comuniștilor…

- Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor are un singur scop - sa faca ordine in țara, iar in centrul atenției guvernarii va fi cetațeanul, a declarat președintele PCRM, Vladimir Voronin, in cadrul unei conferințe de presa comune cu liderul PSRM, Igor Dodon, unde s-au facut totalurile campaniei…

- Ex-presedintele Igor Dodon a criticat partidele proeuropene si unioniste dupa ce Dorin Chirtoaca a incercat sa se napusteasca asupra lui, in timpul marsului organizat de Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor, duminica, in centrul Chisinaului.

- Sute de persoane au participat, astazi, la Marșul Familiei din Capitala, organizat de Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. La eveniment au fost mii de tinere familii, familii cu copii, reprezentanți ai biserici și alți doritori.

- Zeci de manifestanți s-au adunat in capitala pentru a desfașura marșul dedicat „familiei tradiționale”, organizat de Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. La eveniment sint prezenți și reprezentanți ai Bisericii. „Dragi prieteni, in acest sfirșit de saptamina vreau sa va invit la evenimentele…

- Blocul electoral al Socialiștilor și Comuniștilor a fost creat. Acordul dintre cele doua partide a fost semnat, astazi, de catre liderii formațiunilor Igor Dodon și Vladimir Voronin. Despre aceasta a anunțat președintele PSRM pe Facebook. "Astazi a avut loc ședința Consiliului Republican al PSRM in…