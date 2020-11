Stiri pe aceeasi tema

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Liliana Oneț, a emis o noua hotarare privind instituirea unor masuri suplimentare, in contextul in care, la nivelul județului Timiș s-a depașit rata de infectare cu virsul SARS-CoV-2 de 3 cazuri/1000 locuitori. Astfel, incepand…

Prefectul judetului Timis, Liliana Oneț a convocat o noua ședință extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența...

- Prefectul Liliana Onet a convocat miercuri sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cadrul careia s-a aprobat Hotararea privind instituirea masurii de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spatiilor/activitatilor unde exista un risc crescut de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș, convocat de prefectul Liliana Oneț, a hotarat impunerea de noi restricții pentru limitarea imbolnavirilor cu coronavirus. Astfel, incepand de joi, 8 octombrie, este obligatorie purtarea maștii de protecție, pentru toate persoanele…

- Se impun noi restrictii pe fondul cresterii numarului de infectati cu coronavirus. Avand in vedere prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in baza HG 668/2020, prefectul Liliana Onet a convocat, luni, sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in cadrul careia…

- Avand in vedere prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in baza HG 668/2020, prefectul Liliana Oneț a convocat, astazi, ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-a adoptat prin vot Hotararea privind instituirea masurii de limitare a raspandirii…

- Dupa ce Fagetul a ieșit din carantina, Comitetul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției a solicitat DSP Timiș sa faca o analiza privind eventuala carantina zonala in Jebel, Margina și Satchinez, avand in vedere creșterea numarului de infectari. Acest lucru a fost pe ordinea de zi a Comitetului…