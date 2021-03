ALFA vine cu „Milioane” Ii place sa se joace cu versurile și sa faca glume la orice pas! ALFA promite sa devina unul dintre cei mai controversați artiști ai momentului prin stilul sau original, așa ca lanseaza „Milioane”, o piesa cu iz de parodie ce abordeaza mai multe subiecte cotidiene des intalnite, intr-un stil funny, specific artistului. Compus de catre artist alaturi de Oxi, Dorian Oswin și Andy Horjea, „Milioane” abordeaza problema societații actuale și anume ca majoritatea cauta sa obțina doar lucruri materiale și uita de lucrurile importante sau chiar de sentimente și momente petrecute alaturi de cei pe care… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, le transmite romanilor ca sarbatorile pascale se vor desfașura normal. El infirma zvonurile conform carora țara noastra ar putea intra din nou in lockdown. Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești ridicol și jenant. E de-a dreptul grotesc!'…

- Grupul austriac de asigurari Vienna Insurance Group (VIG) a inregistrat anul trecut in Romania un profit inainte de impozitare de 14,2 milioane de euro, fata de o pierdere de 101,8 milioane de euro in 2019, potrivit rezultatelor preliminare publicate marti. In 2020, compania a realizat in…

- Ministerul Sanatatii italian a autorizat astazi administrarea vaccinului anti-COVID-19 al companiei AstraZeneca si la persoane cu varste peste 65 de ani. Ministerul a precizat, intr-un comunicat citat de AFP, ca vaccinul ar putea fi utilizat la aceasta categorie de populatie cu exceptia persoanelor…

- Premierul Florin Citu a declarat ca a cerut presedintelui CNCAV, colonelul doctor Valeriu Gheorghita, si ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, sa faca pregatirile necesare pentru ca etapa a III-a de vaccinare sa inceapa mai devreme, avand in vedere ca in luna martie Romania va primi 2,6 milioane de…

- Consiliul Concurenței a sancționat cu amenzi in valoare totala de 129.684.823 lei (aproximativ 26,6 milioane euro) 31 de companii care iși desfașoara activitatea pe piața comercializarii masei lemnoase din Romania. In cadrul acestei investigații, Autoritatea de concurența a analizat mai multe licitații…

- Bursa de la Bucuresti a inchis sedinta de tranzactionare de luni in scadere pe majoritatea indicilor, cu o valoare a tranzactiilor de 27,740 milioane de lei (5,691 milioane de euro), potrivit Agerpres. Astfel, conform datelor centralizate, indicele principal BET s-a depreciat cu 0,26%, pana…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, organizarea unei licitatii pentru inlocuirea a 260 de kilometri de retea de termoficare, din care 60 de kilometri cu fonduri proprii - circa 90 de milioane de euro, iar restul din fonduri europene - 300 de milioane de euro. "(...) vrem…

- Platforma de mesaje Signal a anunțat, vineri, ca are "probleme tehnice", pe masura ce milioane de noi utilizatori descarca și folosesc aplicația, potrivit BBC. Unii utilizatori au raportat ca timp de cateva ore mesajele nu se trimiteau atat pe aplicația de mobil cat și pe cea de desktop. Compania a…