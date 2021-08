Stiri pe aceeasi tema

- Alexia, fetița de 10 ani, ranita grav in accidentul dintre un microbuz și un tren, in localitatea Urișor (județul Cluj), a murit in spital. Mama acesteia, impreuna cu care calatorea dinspre Italia spre Romania, a murit a doua zi dupa accident. Familia fetei a fost de acord cu donarea organelor, astfel…

- Alexia, fetita in varsta de 10 ani, ranita grav in urma accidentului dintre un microbuz si un tren, in localitatea Urisor (județul Cluj), a murit pe un pat de spital din Cluj-Napoca. Mama acesteia, impreuna cu care calatorea dinspre Italia spre Romania, decedase a doua zi dupa accident. Familia…

- Fetița de 10 ani, ranita grav in accidentul ce a avut loc in urma cu o saptamana in localitatea clujeana Urișor, s-a stins la spital, in Cluj-Napoca, la opt zile dupa ce și mama ei a murit. Marti, 17 august, Rodica si fiica ei Alexia se intorceau din Italia si se indreptau cu microbuzul spre […] Articolul…

- Alexia, fetița de 10 ani implicata in accidentul petrecut saptamana trecuta de la Urișor, din județul Cluj, dupa ce microbuzul cu care se intorcea in țara, din Italia, alaturi de mama sa, a fost lovit de trenul regio expres care circula de la Baia Mare spre Cluj-Napoca, a decedat. Familia a fost de…

- 13 oameni au primit o noua șansa la viața dupa ce trei familii au acceptat donarea de organe și țesuturi, printre care și una din Cluj. Echipele medicale au fost timp de 48 de ore intr-o cursa contra cronometru.

- Fiica lui Jojo și a lui Paul Ipate, Zora, face furori pe internet cu frumusețea sa. Micuța induioșeaza inima internauților de fiecare data cu trasaturile sale superbe și cu felul sau adorabil.

- Trupul uneia dintre cele doua surori disparute in Dunare, in zona portului Isaccea, a fost gasit, joi dimineața, la 400 de metri de locul dispariției. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgența o cauta in continuare pe cealalta fata, potrivit News.ro . Fetița in varsta de 12 ani a fost gasita…

- Ducele și ducesa de Sussex au anunțat nașterea celui de-al doilea copil al lor, o fetița, potrivit BBC. Micuța, care se va numi Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, s-a nascut vineri dimineața intr-un spital din Santa Barbara, California.