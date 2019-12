Stiri pe aceeasi tema

- Un cadou - experienta ramane mai multa vreme pe retina emotionala, destinatarul amintindu-si de el de-a lungul anilor, in timp ce obiectele isi pierd valoarea sentimentala in medie in 3 luni de la primire sau achizitie, potrivit Complice. Iata cateva...

- Moș Nicolae 2019 este așteptat cu nerabdare de catre toti copii, care au datoria ca in seara de ajun sa-și curațe și sa-și pregateasca ghetuțele, pentru ca moșul Nicolae sa le poata umple cu cadouri, scrie traditii-superstitii.ro. Exista insa și posibilitatea ca moșul sa nu fie intotdeauna darnic…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a fost intampinata miercuri de zeci de elevi in nord-estul Londrei la un eveniment organizat de Armata Salvarii in cadrul caruia a inmanat cadouri de Craciun si a ajutat la decorarea bradului, relateaza Reuters. Melania, care se afla la Londra impreuna cu…

- Potrivit unor statistici oferite de Mindblower.ro, magazin online de cadouri originale, in 2018 si 2019 femeile au comandat mai multe cadouri decat barbatii, 67 % (femeile) fara de 33% (barbatii). Trendul se mentine pe toata perioada sarbatorilor de iarna, femeile fiind mai organizate, in comparatie…

- Doua surori s-au decis sa se tuneze din cap și pana in picioare și sunt identice acum! Unde mai punem la socoteala faptul ca acestea sunt gemene...rezultatul a fost unul așa cum și l-au dorit! Cu toate acestea, șocant nu este faptul ca cele 2 au cheltuit aproape 200.000 de euro pe operații estetice,…

- Alexia Eram a inceput al doilea an universitar in aceasta toamna și i-a fost extrem de greu sa se desprinda de Romania, mai ales ca toata vara a petrecut in brațele iubitului sau, Mario Fresh, dar și alaturi de prietenii sai.

- Anul 1946. Romania era condusa de Partidul comunist si gruparile satelite ce dadeau o impresie de pluralism politic. Soarta tarii fusese trasata la Conferinta de la Yalta in februarie 1945 si alegerile din noiembrie 1946 demonstrasera ca poporul hotarase prin vot democratic si liber exprimat care va…

- Alocarea fondurilor necesare in acest sens a fost aprobata astazi de consilierii județeni, suma fiind aceeași cu cea cheltuita anul trecut. Buzoieni vor beneficia și in acest an de masa tradiționala oferita de autoritați cu ocazia Zilei Naționale, iar Sarbatorile de Iarna nu vor fi lipsite de fastul…