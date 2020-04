Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Ministerului Mediului analizeaza, in prezent, in ce masura este posibila o eventuala suspendare a taierilor de paduri pe perioada starii de urgenta, saptamana viitoare urmand sa aiba loc discutii pe acest subiect cu reprezentantii Romsilva si cei ai directiilor silvice, a anuntat duminica…

- Inspectorii Garzilor Forestiere se vor alatura dispozitivelor de ordine publica și control rutier impreuna cu echipajele Ministerului de Interne și Ministerului Apararii Naționale, potrivit unei decizii stabilite prin Ordonanța Militara numarul 7 (MO7), anunța Ministrul Mediului, Costel Alexe. „Suntem…

- Parlamentarii USR au adresat o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban si ministrului Mediului, Costel Alexe pentru a stopa taierile de paduri in perioada starii de urgenta. "Mai mult ca niciodata trebuie sa transmitem un mesaj ferm de vointa politica de stopare a…

- Masurile luate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Buzau, la jumatatea lunii martie, in scopul prevenirii și limitarii raspandirii noului coronavirus COVID-19, se prelungesc pe intreaga durata a starii de urgența, au anunțat reprezentanții instituției. Astfel, in urmatoarele saptamani,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a adoptat, luni, in unanimitate, un proiect de hotarare conform caruia, in starea de urgenta, nu se vor calcula majorari pentru plata cu intarziere a chiriei in cazul imobilelor din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar (AFI) potrivit Agerpres.…

- Instituirea starii de urgenta este determinata de raspandirea rapida in regiune a epidemiei declansate de noul coronavirus si evolutia situatiei epidemiologice in republica, dar si de definirea de catre OMS a gradului "foarte ridicat" al pericolului legat de aceasta pandemie.Anunțul a fost facut, inca…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, intrebat daca isi va asuma o lege prin care sa se interzica explotarea masiva a lemnului in Romania, asa cum au cerut mai multe ONG-uri, a dat un raspuns care exclude o astfel de asumare.