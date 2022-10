Stiri pe aceeasi tema

- Accesul catre lacul Beleu, situat in apropierea satului Slobozia Mare din raionul Cahul, va deveni acum mai ușor. Singurul drum de acces spre Lacul Beleu este in reparatii, lucrarile fiind planificate a fi finalizate pina la sfirșitul anului. Accesul la lacul Beleu va deveni mai ușor datorita unui proiect…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a anunțat pe 24 august ca pe rafturile din magazinele din rețeaua Kaufland au ajuns creveți prefierți, originari din Ecuador, care conțin o baterie periculoasa pentru sanatate. „Datorita prezenței Vibrio vulnificus in materia…

- Daoud Wardak, fiul fostului ministru afgan al apararii Abdul Rahim Wardak, a cumparat recent un conac in valoare de 20,9 milioane de dolari intr-unul dintre cele mai cautate cartiere din California. Situata pe celebra strada Trousdale Estates din Beverly Hills, casa este o proprietate mare de aproape…

- Postul Sport Extra va transmite in Romania noul sezon de campionat din Țarile de Jos (Eredivisie), precum și Serie B, al doilea eșalon fotbalistic din Italia, in care evolueaza mai mulți romani. Cu 4 meciuri LIVE pe etapa, Sport Extra va fi singurul post de televiziune din Romania care va transmite…

- Agentia spatiala americana NASA a publicat marti, 2 august, o rara si uluitoare imagine a galaxiei Cartwheel („Roata de car”), situata la o distanta de 500 de milioane de ani lumina. Datorita noului telescop spațial James Webb, inelele galaxiei se disting cu o claritate fara precedent. Ca si Calea Lactee,…

- Festivalul Padina - Pestera din Muntii Bucegi ii asteapta si in acest an pe iubitorii de natura si muzica buna. Evenimentul are in perioada 12-14 august, iar organizatorii vor aduce artisti care si-au facut un nume in muzica romaneasca.

- Alexandru Tomescu cu vioara Stradivarius Elder-Voicu si chitaristul Dragos Ilie au incheiat editia a XV-a Turneului International Stradivarius - "Paganini Magic" printr-un concert organizat sambata pe platoul din fata Cabanei Caraiman din Muntii Bucegi, la o inaltime de peste 2.000 m. Fii la curent…

- Concertul de inchidere a Turneului International Stradivarius - "Paganini Magic" va avea loc sambata, in aer liber, in fata Cabanei Caraiman din Muntii Bucegi, anunta organizatorii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…