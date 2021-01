Alexandru Sinea (DSP), după vaccinare: Nu prind bulgarii fără antenă!/ Vaccinul este singura soluție „Nu am nici semnal mai bun la telefon și nici nu prind bulgarii fara antena! Lasand gluma la o parte, n-am stat pe ganduri și azi m-am vaccinat anti-COVID. Ca și director al DSP Alba am beneficiat de vaccin conform strategiei naționale de vaccinare care, in faza I, se adreseaza in primul rand cadrelor medicale, dar și ”j) personalului din serviciile de sanatate publica, și anume din Institutul Național de Sanatate Publica, Direcțiile de Sanatate Publica”. Este datoria mea de cetațean, fiu, tata și persoana publica direct implicata in lupta cu COVID-19 sa fac tot posibilul sa ma protejez și sa… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

