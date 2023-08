Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul ”Stefan cel cel Mare” Suceava a anuntat, marti, intarzieri sau reprogramari pentru zboruri spre Germania si Italia operate de compania ungara Wizz Air. Potrivit reprezentantilor Aeroportului Suceava, in decursul zilei de marti, 25 iulie, se preconizeaza o intarziere la decolare pentru cursele…

- Romelu Lukaku (30 de ani), atacantul lui Chelsea, e dorit de Inter Milano și de Juventus. Dupa ce Romelu a jucat sub forma de imprumut la Inter in sezonul trecut, nerazzurrii au inceput a negocieze cu Chelsea pentru un transfer definitiv al belgianului. Doar ca pe fir a intrat și Juventus, iar Lukaku…

- David Popovici (18 ani) a caștigat proba de 100 m liber la Sette Colli, Italia, cu un nou record al competiției. Andrei Anghel a terminat pe locul trei la 50 m spate. Sportivul legitimat la CS Dinamo București a caștigat finala probei de 100 de metri liber din cadrul concursului de natație Sette Colli…

- Italia și lumea politica europeana și-au luat adio de la fostul premier Silvio Berlusconi, decedat la varsta de 86 de ani.O slujba pentru fostul om politic este programata, miercuri, la ora locala 15 (ora 16 in Republica Moldova), la Domul din Milano, celebra catedrala din oraș.

- Tricolorii U21 au efectuat astazi primele antrenamente in cantonamentul din Italia. Selecționerul Emil Sandoi (58 de ani) incearca sa ridice nivelul echipei Romaniei, care debuteaza la Euro 2023 Under 21 contra Spaniei, pe 21 iunie, in Ghencea. „Avem o perioada de doua saptamani pana la primul joc de…

- Un șofer roman a murit dupa ce a intrat cu dubița de curierat intr-un TIR, in Austria. Tragicul accident de circulație a avut loc pe 31 mai, in Niederneukirchen (districtul Linz-Land), informeaza Jurnalemigrant. Romanul, care era curier in Austria, și conducea o camioneta plina cu colet cand s-a ciocnit…

- Potrivit reprezentantului OMS, organizația isi revizuieste pentru prima data liniile directoare pentru abordarea obezitatii in randul copiilor si adolescentilor si va actualiza recomandarile in cazul adultilor, relateaza Reuters preluat de Agerpres. Ultimul update pe marginea acestui subiect a fost…

- O mașina cautata de autoritațile din Italia a fost gasita la intrarea in Republica Moldova. Cu ea s-a apropiat la controlul de la vama Leușeni un cetațean roman, in varsta de 45 de ani.