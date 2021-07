Alexandru Rafila, referitor la valul patru COVID: Vom avea cazuri grave și decese în România Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și deputat PSD, susține ca valul patru al Covid-19 va aduce o noua creștere a numarului de infecții, dar și a celui al deceselor cauzate de noile variante al virusului. „E foarte greu sa spun cum va arata, dar in mod evident, el nu ne va ocoli. Vedem ca acest numar de reproducere care a devenit și in Romania supraunitar, de circa o saptamana, va duce la creșterea numarului de cazuri (…). In multe țari in care exista recrudescența pandemiei, trecerea de la cateva sute de cazuri pe zi la cateva mii de cazuri pe zi se produce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

