Stiri pe aceeasi tema

- "Noi avem un numar de cazuri in crestere, suntem pe primul loc in Uniunea Europeana cu 80 de infectati la 100.000 de locuitori, intr-un interval de doua saptamani. Italia are 6, Grecia 3-4, Franta 8, Spania aproape 60. Daca luam o masura de redeschidere a restaurantelor, teatrelor, acest lucru va…

- Raportul pentru Romania pentru anul 2019, arata ca din aceste 17 proceduri, trei se refera la mobilitate si transport, trei la mediu, doua pentru stabilitate financiara, servicii financiare si uniunea pietelor de capital si piata interna, doua pentru industrie, antreprenoriat si IMM-uri, doua vizand…

- Potrivit datelor publicate, numarul imbolnavirilor raportate de țarile membre UE și Mare Britanie a ajuns la 1.675.022. In ceea ce privește primul loc al clasamentului, acesta este ocupat de Marea Britanie, cu 299 426 cazuri. Topul continua cu Spania, Italia, Germania, Franța, Suedia, Belgia, Olanda,…

- Românii muncesc, dar tot saraci sunt - așa se poate rezuma un raport al Uniunii Europene, care se uita la viața oamenilor din statele membre UE. Și condițiile de locuit din România sunt printre cele mai dificile, românii având cea mai mare rata a persoanelor fara toaleta cu apa…

- Festivalul EUROPAfest 2020 se organizeaza in iulie 16 -25 iulie, Bucuresti, Sibiu, Sinaia jmEvents, producator de evenimente muzicale internationale anunta organizarea festivalului EUROPAfest 27 in perioada 16-25 iulie 2020. Directorul EUROPAfest, dl. Luigi Gageos declara: "Suntem optimisti si chiar…

- Industria hoteliera a pierdut aproximativ 240 de milioane de euro in lunile martie, aprilie si mai, in urma celor circa 6 milioane de innoptari care nu au mai avut loc in aceasta perioada, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile.…

- Adrian Streinu-Cercel a facut cateva declarații ingrijoratoare, in cadrul emsiiunii ”Marius Tuca Show”. Medicul a marturisit ca aproximativ 22% dintre pacienții care merg la spital sunt infectați cu Covid-19. In opinia lui Adrian Streinu-Cercel, masca și spalatul pe maini vor face diferența de acum…

- Adrian Streinu-Cercel spune ca masca și spalatul pe maini vor face diferența de acum incolo in ceea ce privește diminuarea raspandirii coronavirusului. "Circa 22% din pacienții care se prezinta (la spital – n.red.) sunt pozitivi. (...) Orice cercetare e benefica. E bine sa se faca cercetari.…