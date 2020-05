Ultimele amenzi în județul Timiș?

În județul Timiș, conform ultimului raport al autorităților locale, polițiștii au aplicat 81 de sancțiuni contravenționale în valoare de 244.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor de restricționare a circulației. Jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean ... The post Ultimele amenzi în județul Timiș? appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]