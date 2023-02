Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a sfatuit parintii care au copii cu viroze respiratorii sa nu ii trimita in colectivitate, precizand ca acest lucru va contribui la scaderea numarului de cazuri, potrivit news.ro.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat joi, despre lipsa testelor pentru gripa, in spitale, ca aceste spitale trebuie sa si achizitioneze teste pentru gripa si ca nu au teste pentru ca nu si-au achizitionat si nu exista o penurie de teste pe piata.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca este falsa ideea conform careia imobilele in care functioneaza spitale vechi ar trebui demolate, el aratand ca bacteriile si virusurile nu sunt in ziduri, ci in instalatiile sanitare care trebuie schimbate.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma, la postul de televiziune Prima News, ca schimbarile care se fac in Romania, in special la Ministerul Sanatatii, sunt unele "intense", el subliniind nevoia ca proiectele initiate in ultima perioada sa fie finalizate. "Avem prea putine spitale publice…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca nu vom mai avea o problema de sanatate publica asa cum s-a intamplat in anul 2021, deoarece acum majoritatea a trecut prin boala sau s-a vaccinat impotriva coronavirusului. Rafila a precizat ca a semnat o comanda de 3 milioane de doze de vaccin…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana.

Ministrul Sanatații, Alexandru rafila, a vorbit marți, la Romania TV, despre valul de viroze care a lovit Romania și care ii afecteaza extrem de tare pe copiii care sunt foarte mici, sub 6 luni și care au fost prematuri.

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, dupa plangerea depusa la DNA pe numele sau, in care deputatul USR Emanuel Ungureanu il acuza ca nu a emis norme la legea privind combaterea infecțiilor nosocomiale, ca el „iși vede de treaba".