- Senatorul PSD Alexandru Rafila a comentat duminica obiectivul premierului Cițu, acela de a vaccina impotriva COVID 10 milioane de romani pana la 1 august, afirmand ca ”31 iulie e o data foarte buna pentru vacanțe”, dar nu pentru atingerea acestei ținte propuse de Guvern, potrivit Digi24 . „Campania…

- Ținta de 10 milioane de persoane vaccinate in Romania la finele lunii iulie s-ar putea indeparta in condițiile in care in urmatoarea perioada s-ar putea inregistra o inversare a tendinței și o scadere a numarului de solicitanți, a declarat duminica medicul Alexandru Rafila la Digi24. Rafila…

- Alexandru Rafila: "De masca am putea scapa prin toamna sau cand imunizam 10 milioane de persoane. Purtarea maștii ar trebui sa devina voluntara. Trebuie sa ne gandim la niște cifre. In momentul de fața, noi vaccinam 50-60.000 de persoane zilnic, mai puțin in weekend, cand numarul lor este ceva mai mic.…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, spune ca vom putea renunța sa mai purtam masca sanitara de protecție toamna viitoare. Condiția este insa ca pana atunci sa fie vaccinate anti-coronavirus 10 milioane de persoane. „De masca am putea scapa prin toamna sau cand imunizam 10 milioane de persoane.…

- Johnson & Johnson a transmis Uniunii Europene ca se confrunta cu probleme de aprovizionare ce ar putea complica livrarea celor 55 de milioane de doze de vaccin contra Covid-19 promise pentru trimestrul doi al acestui an, a declarat un oficial UE pentru Reuters. Orice amanare ar reprezenta inca o lovitura…

- "Un moment la care pe 27 decembrie ne uitam și ne doream sa vina cat mai repede. A venit și am ajuns la persoana vaccinata cu numarul un milion. Veți vedea ca lucrurile vor merge mult mai rapid de acum incolo. Ținta inițiala era sa avem un milion pana la sfarșitul lunii martie, am fost mai aproape.…

- Florin Cițu: "Campania de vaccinare merge bine. Toate tarile depind de numarul de doze de vaccin. Totusi, datele arata clar ca Romania este printre tarile care au pregatit foarte bine aceasta campanie. Continuam in acelasi ritm si pastram obiectivul de a vaccina 10,4 milioane de romani, cu ambele doze,…