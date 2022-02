Intrebat la Antena 3, marti seara, daca legat de PNRR a gasit lucruri ciudate cu privire la ce s-a negociat, Alexandru Rafila a declarat ca in primul rand nu a avut acces la documentele acestui program. ”Am gasit si noi destul de multe lucruri ciudate. In primul rand, ca nu am avut acces la documentele acestui program si ceea ce a fost foarte ciudat pentru toata lumea care lucreaza in Ministerul Sanatatii este ca niciun angajat din Ministerul Sanatatii nu a lucrat sau nu a fost informat referitor la acest program. Pare destul de ciudat. A fost lucrat pe persoana fizica, nu stiu exact cum a fost…