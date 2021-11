Alexandru Rafila, despre LOCKDOWN în România: „Încă sunt cifre îngrijorătoare” - Care este cel mai rău SCENARIU „Lumea are impresia ca pandemia s-a incheiat. In loc sa avem sarbatori linistite, facem tot posibilul sa le stricam. Comportamentul individual este cel care o sa dicteze situatia pe care o s-o intampinam de sarbatori și mai ales dupa sarbatori, in ianuarie. Faptul ca ne aflam pe un trend descendent ar trebui consolidat. Macar sa se goleasca spitalele. Inca sunt cifre ingrijoratoare.Pana acum, aceasta varianta se transmite mai repede decat celelalte. De aici plecam cu trei scenarii. Cel favorabil ar fi ca aceasta sa se transmita mai repede, dar patogenitatea sa fie mai mica. Ar deveni o viroza… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

