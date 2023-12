Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii si deputatii au votat, marti seara, pentru alegerea noii conduceri a ASF. Astfel, au fost alesi: Petrescu Alexandru, presedinte, cu 287 voturi ”pentru” Gabriel Avramescu, prim-vicepresedinte, cu 288 voturi ”pentru” Horga Maria Gabriela, vicepresedinte, cu 286 voturi ”pentru” Mititelu Sorin…

- Intr-o ședința plenara reunita, Parlamentul Romaniei a decis astazi noua componența a conducerii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in urma votului membrilor celor doua camere ale Parlamentului. Dupa o serie de discuții și dezbateri, la ora 19.30 a inceput votul final pentru stabilirea președintelui,…

- Incepand de astazi, de la ora 10:00, toți candidații pentru conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara ( ASF ) sunt supuși audierilor in cadrul comisiilor parlamentare, o etapa cruciala in stabilirea viitoarei echipe de conducere a instituției. Audierile, programate sa dureze pana la ora 11:00,…

- Intr-un moment de maxim interes pentru piața financiara din Romania, Ziarul Puterea va aduce in exclusivitate lista finala a conducerii propuse pentru votul Parlamentului, programat sa aiba loc pe data de 18 decembrie 2023. Dupa discuții și negocieri intense, candidații au fost selectați in funcție…

- Parlamentul va vota luni, 18 Decembrie 2023, conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), marcand un moment crucial pentru piața financiara din Romania. Incepand cu ora 14:30, reprezentanții camerelor reunite ale Parlamentului vor vota pentru desemnarea liderilor de la ASF. Se deschide procedura…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, vineri seara, la Ramnicu Valcea, despre data la care va avea loc prima rectificare bugetara din acest an, precizand ca, in momentul in care va intra in vigoare legea pe care si-a asumat-o in Parlament va fi creat cadrul legal. Marcel Ciolacu a precizat ca prioritatea…