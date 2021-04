​Alexandru Nazare spune că deficitul pe primul trimetru e mai mic cu 0,4% O sa vedeți datele consolidate din martie care arata foarte bine, deficitul pe trimestrul I 2021 raportat la deficitul pe 2020 scade cu 0,4%, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, la Antena 3. &"E o scadere de deficit balansata de rezultatele de colectare din martie. Ca atare, o sa vedeți un rezultat bun raportat la anul trecut deși suntem în pandemie&", a spus el.



Depinde totuși la ce se refera Nazare: e vorba despre deficit ca procent din PIB sau ca suma?



Daca este ca procent din PIB, atunci ar trebui sa fie de 1,31% (asta dupa ce am actualizat cifra de pe primul…

Sursa articol: hotnews.ro

