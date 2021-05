Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, sustine ca pana la sfarsitului anului vor fi conectate toate casele de marcat la sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), acest pas fiind foarte important pentru digitalizarea administratiei fiscale. "Anul acesta am conectat casele de marcat. Este un proiect dorit de ani de zile, cu aplicatie nou construita. In acest an, in trei luni de zile am reusit sa demaram procesul si astazi sunt 44.000 de case deja conectate, deci ne atingem tinta de 50.000 pana in iunie. Eu sper ca ne atingem tinta sa conectam toate casele de marcat…