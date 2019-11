Alexandru Moldovan va fi noul prefect de Suceava

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul prefect de Suceava este Alexandru Moldovan, șeful Serviciului Juridic din Consiliul Județean Suceava. Surse credibile au declarat ca numirea lui Moldovan este certa, fiind agreata atat de conducerea PNL Suceava, cat și la nivel guvernamental. Alexandru Moldovan nu este afiliat politic, el…

- Direcția de Asistența Sociala Baia Mare organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Sanatate, al Direcției de Asistența Sociala Baia Mare, județul Maramureș. Conditiile de participare propuse in vederea organizarii…

- In ultima zi la Palatul Victoria, Viorica Dancila a facut doua numiri importante. Prima vizeaza sefia Directiei de Lupta Antifrauda, institutia care cerceteaza afacerile lui Dan Barna, presedintele USR.Dancila l-a numit sef al DLAF, cu rang de secretar de stat, pe Bogdan Ionut Dintoi. Acesta…

- Saptamana trecuta, in Capitala, au fost inregistrate 2269 de cazuri noi de infecții virale, cu 20 la suta mai multe decat in perioada 14-20 octombrie. Potrivit reprezentanților Direcției municipale Sanatate, cele mai multe cazuri sunt inregistrate in randul copiilor de pana la patru ani – in total,…

- Autoritatile sanitare din judetul Botosani au intrat in posesia primelor 6.000 de doze de vaccin antigripal din totalul celor 28.000 de doze solicitate Ministerului Sanatatii pentru sezonul rece 2019- 2020, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Teodor Ferariu.…

- Poliția Romana, prin structurile de combatere a traficului de persoane, și D.I.I.C.O.T. au efectuat, in primele 9 luni ale anului, 416 percheziții domiciliare, pentru destructurarea gruparilor infracționale specializate in trafic de persoane. Astfel, sub coordonarea Direcției de Combatere…

- Silviu Neacșu, fostul prefect al județului, va fi numit șeful Direcției de Evidența a Persoanelor Olt. Postul era liber, celelalte funcții de conducere din cadrul structurii ramânând neschimbate, scrie realitateadeolt.net

- Alexandru Moldovan O tanara din Salaj, in varsta de 20 ani, a intentionat sa-si vanda copilul nascut in luna iulie unui barbat din judetul Cluj, cazul ajungand in atentia procurorilor DIICOT, ce au dispus retinerea celor doi inculpati pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat de presa dat publicitatii…